В Запорожской области легковушка столкнулась с микроавтобусом: погибли четыре человека, двое госпитализированы (фото)

Авария произошла в результате столкновения легкового автомобиля Lanos и микроавтобуса Mercedes VITO.

В Запорожской области в результате ДТП погибли четыре человека, еще двоих госпитализировали.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ ГСЧС в Запорожской области, авария произошла сегодня утром на трассе М-18 «Харьков-Симферополь» возле с. Тракторное Михайловского района в результате столкновения легкового автомобиля Lanos и микроавтобуса Mercedes VITO.

Отмечается, что на месте происшествия погибли водитель и три пассажира легковушки. 37-летнего водителя и 31-летнюю пассажирку микроавтобуса госпитализировали в Михайловскую районную больницу. Медики диагностировали у пострадавших травмы различной степени тяжести.

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Транспортные средства получили сильные механические повреждения. От удара Lanos отлетел на обочину, а микроавтобус откинуло на несколько метров. Спасателям пришлось вырезать тела погибших из автомобилей.

На данный момент все обстоятельства ДТП и личности погибших людей устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, в центре Киева произошла масштабная авария с 5 автомобилями.