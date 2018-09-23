В Одессе прогремел взрыв, на месте работают правоохранители
11:22, 23 сентября 2018Происшествия
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Инцидент расследуют как незаконное обращение с оружием и хулиганство.
Одесская полиция устанавливает обстоятельства взрыва в Малиновском районе / УНИАН
В Малиновском районе Одессы прогремел взрыв, обстоятельства инцидента устанавливает полиция.
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Как сообщает пресс-служба Полиции Одесской области в Facebook, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Хмельницкого отделения полиции и специалисты взрывотехники.
Сведения по факту инцидента внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием) и ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в субботу, 22 сентября, на улице Осипова в Одессе неизвестный выстрелил в активиста Олега Михайлика. Его в критическом состоянии доставили в больницу, где медикам пришлось бороться за его жизнь.
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