Пострадавший от покушения одесский активист Михайлик пришел в сознание

Мужчина потерял много крови, операцию по изъятию пули врачи будут проводить позже.

Состояние одесского активиста Олега Михайлика, получившего огнестрельное ранение в субботу, стабилизировалось, он пришел в сознание.

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Об этом сообщает «112 Украина», ссылаясь на комментарий советника главы главного управления Нацполиции в Одесской области Руслана Форостяка.

"По состоянию на 8:30 он пришел в сознание и состояние его в принципе уже стабильно... Пуля находится в грудной части тела и по информации врачей операцию будут делать позже, после стабилизации состояния. Он потерял много крови из-за внутреннего кровотечения", - сообщил Форостяк.

По его данным, Михайлик сейчас пребывает в сознании, однако операцию по изъятию пули врачи будут проводить позже, в зависимости от состояния пострадавшего.

Пострадавшему предоставили охрану.

Напомним, в субботу, 22 сентября, на улице Осипова в Одессе неизвестный выстрелил в активиста Олега Михайлика. Его в критическом состоянии доставили в больницу, где за его жизнь пришлось бороться медикам.

Полиция квалифицировала нападение на Михайлика как покушение на убийство.