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Яблочный путь: на трассе Киев-Харьков перевернулась фура, засыпав дорогу фруктами (фото)

12:09, 22 сентября 2018
Происшествия
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На трассе Киев-Харьков перевернулась фура / фото Киев оперативный

Об этом сообщается в групе "Киев оперативный" в Facebook.

Как видно на фото, в результате ДТП на дорогу высыпались сотни килограмм яблок, образовав сплошной яблочный "ковер".

В результате происшествия никто не пострадал.

Тысячи яблок высыпались на дорогу / фото Киев оперативный

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года в Днепре перевернулась фура с мандаринами. Для уборки фруктов понадобился трактор.

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Теги: #Киев#ДТП#Харьков#яблоки