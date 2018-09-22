Яблочный путь: на трассе Киев-Харьков перевернулась фура, засыпав дорогу фруктами (фото)
12:09, 22 сентября 2018Происшествия
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В результате происшествия никто не пострадал.
На трассе Киев-Харьков перевернулась фура / фото Киев оперативный
На 120 километре трассы Киев-Харьков перевернулась фура с яблоками, перекрыв на какое-то время движение транспорта.
Об этом сообщается в групе "Киев оперативный" в Facebook.
Как видно на фото, в результате ДТП на дорогу высыпались сотни килограмм яблок, образовав сплошной яблочный "ковер".
В результате происшествия никто не пострадал.
Тысячи яблок высыпались на дорогу / фото Киев оперативный
Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года в Днепре перевернулась фура с мандаринами. Для уборки фруктов понадобился трактор.
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