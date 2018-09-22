Яблочный путь: на трассе Киев-Харьков перевернулась фура, засыпав дорогу фруктами (фото)

В результате происшествия никто не пострадал.

На 120 километре трассы Киев-Харьков перевернулась фура с яблоками, перекрыв на какое-то время движение транспорта.

Об этом сообщается в групе "Киев оперативный" в Facebook.

Как видно на фото, в результате ДТП на дорогу высыпались сотни килограмм яблок, образовав сплошной яблочный "ковер".

В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года в Днепре перевернулась фура с мандаринами. Для уборки фруктов понадобился трактор.