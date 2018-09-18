Майора СБУ обвинили в растлении малолетней - СМИ (документ)

Спустя несколько часов виртуальной переписки мужчина отослал жертве фото своего полового органа.

33-летний сотрудник Управления СБУ обвиняется в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней.

Об этом сообщает "Страна", ссылаясь на соответствующий обвинительный акт.

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Так, согласно документу, в 2017 году старший оперуполномоченный Коростенского городского отделения Управления СБУ Житомирской области Андрей Максименко, используя фейковую страницу в запрещенной социальной сети "Вконтакте", написал несовершеннолетней девушке 2008 года рождения (девочек было не более 9 лет).

Он познакомился с ней и начал вести "циничные разговоры на сексуальные темы". Спустя несколько часов виртуальной переписки мужчина отослал жертве фото своего оголенного полового органа. Теперь его обвиняют в совершении развратных действий в отношении малолетней, а также в распространении порнографии среди несовершеннолетних.

Ранее 18 сентября в соцсетях сообщили о том, что 15 сентября в Херсоне задержали подполковника СБУ в состоянии алкогольного опьянения за якобы мастурбацию на детской площадке.

В СБУ позже заявили: информация о том, что в Херсоне подполковника ведомства задержали за мастурбацию на детской площадке, не соответствует действительности.