СБУ опровергла сообщения о задержании подполковника-мастурбатора, назвав произошедшее "мелким хулиганством"
Информация о том, что в Херсоне подполковника СБУ задержали за мастурбацию на детской площадке, не соответствует действительности.
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Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
"Информация не соответствует действительности. Там было действительно мелкое хулиганство (не такое, как пишут), и мы сотрудничаем с полицией", - сообщила она.
Впрочем, какое именно мелкое хулиганство инкриминируют сотруднику СБУ, Гитлянская не уточнила.
В пресс-службе Главного управления СБУ в АРК отказались комментировать информацию о задержании в Херсоне сотрудника службы, который, по сообщениям в соцсетях, якобы в нетрезвом состоянии мастурбировал в центре города на детской площадке.
"Мы не комментируем данную информацию. Обратитесь к человеку, который ее распространил", - сказала корреспонденту УНИАН пресс-секретарь ГУ СБУ в АРК Вероника Фролова.
Кроме того, корреспонденты УНИАН не смогли получить комментарии в полиции Херсона.
Ранее в соцсетях сообщили о том, что 15 сентября в Херсоне задержали подполковника СБУ в состоянии алкогольного опьянения за якобы мастурбацию на детской площадке.