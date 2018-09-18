В Херсоне задержали подполковника СБУ за "мастурбацию на детской площадке" - соцсети (фото)

На данный момент каких-либо официальных сообщений о происшедшем от СБУ и полиции нет.

В соцсетях сообщают о задержании в Херсоне подполковника СБУ. Событие якобы произошло 15 сентября в 15:30.

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О данном происшествии в Facebook сообщили херсонская журналистка Татьяна Дергачева и сообщество "Самооборона Херсона".

Утверждается, что работник украинской спецслужбы в состоянии алкогольного опьянения "мастурбировал на детской площадке", за что его и задержали.

Кроме того, в Facebook опубликованы фото с места задержания и удостоверение подполковника СБУ на имя Рожкова Сергея Николаевича, якобы утерянное при попытке скрыться от работников полиции.

На данный момент каких-либо официальных сообщений о происшедшем от СБУ и полиции нет. Источники "Херсон онлайн" в СБУ подтвердили факт задержания сотрудника спецслужбы. Однако за что именно задерживался работник СБУ и его должность источники не сообщают.

Позже в СБУ заявили, что информация о том, что в Херсоне подполковника ведомства задержали за мастурбацию на детской площадке, не соответствует действительности.