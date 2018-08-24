В Мукачево произошел масштабный пожар на складах "Новой почты" (фото, видео)

В 22:25 пожар в складском помещении на площади 2400 кв. м локализован, продолжается ликвидация.

В Мукачево Закарпатской области загорелись складские помещения "Новой почты", площадь пожара составляет более двух тысяч квадратных метров.

Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС Украины в Закарпатской области.

"24 августа в 20:50 в оперативно-спасательную службу Закарпатья поступило сообщение о пожаре в складском помещении компании доставки "Новая почта" по адресу в г. Мукачево, ул. Кооперативная", - говорится в сообщении.

Видео: Mukachevo Net

Сейчас над ликвидацией пожара работает 10 единиц основной пожарной техники и 3 единицы вспомогательной техники, а также свыше 50 спасателей.

Отмечается, что в 22:25 пожар в складском помещении на площади 2400 кв. м локализован, продолжается ликвидация.

Видео: Mukachevo Net

Напомним, 14 августа в 02:00 в оперативно-координационный центр спасателей поступило сообщение о пожаре в больнице на ул. Григория Сковороды города Киева. Было установлено, что в 4-этажном здании на 4-м этаже в помещении аудитории возник пожар на площади 15 кв. м.