Вряд ли «мажор»: полиция задержала виновника смертельного ДТП в Одессе

Полиция по факту ДТП возбудила уголовное дело о нарушении правил безопасности дорожного движения.

В Одессе задержали водителя BMW, который столкнулся с другим авто и сбил пешеходов, в результате чего двое людей погибли и еще пятеро пострадали.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, 27-летний водитель оказался гонщиком.

По данным ГУНП, водитель автомобиля BMW выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Skoda. После столкновения машины отбросило за пределы проезжей части на тротуар, где находились в это время пешеходы.

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«Вряд ли «мажор», просто решил, быстрее всех, успеть проскочить», — сказала Сарган.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Продолжаются мероприятия по проведению правоохранителями беспристрастного и объективного расследования обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Решается вопрос об избрании меры пресечения виновнику.

8 сентября на Фонтанской дороге в Одессе автомобиль BMW столкнулся с другой машиной и вылетел на тротуар, сбив пешеходов.

В результате ДТП четыре человека были травмированы, среди которых и 31-летняя пассажирка автомобиля «BMW», двое прохожих погибли. Их личности установлены. Ими оказались одесситка, 1962 года рождения и 52-летний мужчина.

В отношении третьего лица, якобы умерла в карете скорой помощи, информация не подтвердилась. Сейчас указанный человек находится в реанимационном отделении одной из больниц города.

Советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк рассказал, что, по предварительным данным, водитель BMW не справился с управлением.

По данным платформы для работы с открытыми данными Opendatabot, большинство ДТП в Украине происходят из-за превышения скорости.

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В июле Верховная Рада поддержала за основу законопроект, который предлагает ввести наказание в виде лишения свободы на 8-10 лет в случае, если водитель в нетрезвом состоянии спровоцировал смертельное ДТП.

В ноябре 2017 года МВД Украины предлагало ужесточить уголовную ответственность для водителей транспортных средств, совершивших ДТП в нетрезвом состоянии, в результате чего были травмированы или погибли люди.