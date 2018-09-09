Уточнено число жертв кровавой аварии в Одессе (фото)

Полиция сообщила, что личности погибших в аварии на Фонтанской дороге установлены.

В результате ДТП в Одессе при столкновении двух иномарок 8 сентября четверо человек были травмированы, среди которых и 31-летняя пассажирка автомобиля BMW, двое прохожих погибли.

Личности погибших в аварии установлены. Ими оказались одесситка, 1962 года рождения, и 52-летний мужчина, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"Относительно третьего человека, который якобы умер в карете скорой помощи, информация не подтвердилась. В настоящее время указанный мужчина находится в реанимационном отделении одной из больниц города", - рассказали правоохранители.

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Как сообщал УНИАН, в Одессе вечером 8 сентября при столкновении двух иномарок одна из них влетела на остановку общественного транспорта. Первоначально сообщалось, что трое людей погибли. Затем СМИ сообщили, что авария унесла жизни двух людей.

Водитель автомобиля BMW, двигаясь на большой скорости, совершил столкновение с автомобилем Skoda. В результате автомобили отбросило в разные стороны обочину, где в это время находились прохожие.

9 сентября утром стало известно, что 27-летнего водителя BMW задержали в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос относительно избрания ему меры пресечения.