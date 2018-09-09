Информация о третьем погибшем в результате ДТП в Одессе оказалась ошибочной - СМИ

Количество жертв жуткого ДТП в Одессе остается на первоначально объявленном уровне – двое погибших и пятеро травмированных.

Информация о третьем погибшем в карете скорой помощи в результате ДТП в Одессе оказалась ошибочной.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на полицию.

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Таким образом, количество жертв жуткого ДТП в Одессе остается на первоначально объявленном уровне – двое погибших и пятеро травмированных.

В полиции пояснили, что двое человек погибли на месте, а третий пострадавший, о котором шла речь, как о погибшем в машине скорой помощи, на самом деле жив.

Как сообщал УНИАН, в Одессе в субботу вечером, 8 сентября, при столкновении двух иномарок одна из них влетела в остановку общественного транспорта: три человека погибли, четверо госпитализированы.