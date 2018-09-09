Информация о третьем погибшем в результате ДТП в Одессе оказалась ошибочной - СМИ
02:56, 09 сентября 2018Происшествия
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Количество жертв жуткого ДТП в Одессе остается на первоначально объявленном уровне – двое погибших и пятеро травмированных.
Информация о третьем погибшем в карете скорой помощи в результате ДТП в Одессе оказалась ошибочной.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на полицию.
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Таким образом, количество жертв жуткого ДТП в Одессе остается на первоначально объявленном уровне – двое погибших и пятеро травмированных.
В полиции пояснили, что двое человек погибли на месте, а третий пострадавший, о котором шла речь, как о погибшем в машине скорой помощи, на самом деле жив.
Как сообщал УНИАН, в Одессе в субботу вечером, 8 сентября, при столкновении двух иномарок одна из них влетела в остановку общественного транспорта: три человека погибли, четверо госпитализированы.
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