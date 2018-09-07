В харьковском аэропорту пьяный иностранец избил пассажиров

Мужчина был пьян, из-за чего ему отказали в посадке на самолет «Харьков – Дортмунд».

53-летний немец избил пассажиров и представителей компании-перевозчика.

Как сообщили в Госпогранслужбе, инцидент произошел вечером 6 сентября в зале ожидания Харьковского аэропорта. Мужчина был пьян, из-за чего ему отказали в посадке на самолет «Харьков – Дортмунд».

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«После отказа мужчина набросился на людей, которые были в режимной зоне. Чтобы его утихомирить и вывести на свежий воздух, сотрудники аэропорта вызвали наряд пограничников. Однако мужчина отказался подчиниться требованию - следовать за ними, и начал оказывать сопротивление», - рассказали в управлении пограничной службы.

В результате, иностранца задержали и передали сотрудникам полиции. За пьяный дебош мужчине грозит штраф.

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