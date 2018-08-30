Более 700 жертв: на Сумщине задержали педофила с 20-летним "стажем" (видео)

Обычно жертвами педофила становились мальчики 10-12-ти лет, преимущественно из неблагополучных семей и сироты.

На Сумщине полиция задержала 45-летнего жителя города Конотопа по подозрению в развращении малолетних детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Сумской области, задержали злоумышленника сотрудники Конотопского отдела полиции 27 августа непосредственно во время совершения преступления.

«Разоблачить злоумышленника помогли два 11-летних мальчика, которые сообщили своим родителям, что в последнее время к ним подходит взрослый мужчина, который заводит с ними непристойные разговоры. В свою очередь родители сразу обратились в полицию. Правоохранители немедленно начали комплекс необходимых мероприятий, направленных на документирование и задержание извращенца», – говорится в сообщении.

Читайте такжеДевочка сняла все на телефон: на Киевщине пенсионер в течение двух лет насиловал ребенка (фото)

В прокуратуре отметили, что через несколько дней мужчина снова подошел к мальчикам и пообещал им вознаграждение, если пойдут с ним в безлюдное место. Дети согласились и они вместе пошли к озеру. Когда мужчина убедился, что его действия останутся незамеченными, начал заставлять детей раздеться, фотографировал их на цифровой фотоаппарат и пытался склонить к совершению определенных действий. Именно в это время его и задержали сотрудники полиции.

Как сообщила прокурор Конотопской местной прокуратуры Юлия Волосюк, во время обыска в квартире задержанного обнаружено и изъято большое количество видео и альбомы с фотоснимками, на которых содержатся изображения обнаженных половых органов людей разного возраста, в том числе детей. Кроме того, изъят цифровой фотоаппарат, на который извращенец фотографировал указанных мальчиков.

Сам задержанный признался, что занимается подобным около 20 лет и называет цифру в более 700 детей, говорится в сюжете ТСН. Обычно жертвами педофила становились мальчики 10-12-ти лет, преимущественно из неблагополучных семей и сироты.

«Злоумышленнику, который совершил развратные действия в отношении двух малолетних, сообщено о подозрении. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 156 УК Украины. По ходатайству следователя, согласованному с прокурором, 29 августа мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», – отмечает пресс-служба ведомства.

За содеянное подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Как сообщал УНИАН, 12 августа на Киевщине правоохранители задержали мужчину, который совершил попытку изнасиловать 8-летнюю девочку на глазах у ее малолетнего брата.