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В Харькове четырехлетний мальчик выпал из окна многоэтажки и разбился насмерть

14:41, 29 августа 2018
Происшествия
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В Харькове из окна 6 этажа выпал 4-летний ребенок / фото facebook.com

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, сегодня, 29 августа, около 11:00 в Индустриальное отделение полиции поступила информация о том, что из окна 6-го этажа жилого дома на улице Мира выпал ребенок.

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По сведениям полиции, по адресу выезжала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что детская кроватка стояла у раскрытого окна. Во время несчастного случая мать мальчика находилась дома. Она спала. От полученных травм 4-летний мальчик умер.

Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, 28 августа в Киеве 15-летняя девушка выпала из окна 15 этажа и разбилась на смерть.

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Теги: #Харьков#ребенок выпал из окна