В Днепре поймали на взятке майора полиции, который угрожал подбросить наркотики местному жителю
В Днепре в ночь на 28 августа во время получения 45 тыс. грн взятки сотрудники СБУ задержали старшего оперуполномоченного подразделения уголовной полиции одного из районов областного центра.
Об этом УНИАН сообщили в управлении СБУ в Днепропетровской области.
«Правоохранители установили, что майор полиции требовал 100 тыс. грн от местного жителя. За указанную сумму чиновник обещал не привлекать мужчину к уголовной ответственности за якобы хранение наркотических веществ. В случае отказа полицейский угрожал подбросить наркотики во время обыска его жилья», - говорится в сообщении.
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Оперативники спецслужбы задержали майора полиции на одной из улиц Днепра после получения второй части неправомерной выгоды в размере 45 тыс. грн.
Сейчас полицейскому готовится уведомление о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки) и ходатайство об избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.