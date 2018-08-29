В Днепре поймали на взятке майора полиции, который угрожал подбросить наркотики местному жителю

Майор полиции требовал 100 тыс. грн от местного жителя за непривлечение его к уголовной ответственности за якобы хранение наркотических веществ.

В Днепре в ночь на 28 августа во время получения 45 тыс. грн взятки сотрудники СБУ задержали старшего оперуполномоченного подразделения уголовной полиции одного из районов областного центра.

Об этом УНИАН сообщили в управлении СБУ в Днепропетровской области.

«Правоохранители установили, что майор полиции требовал 100 тыс. грн от местного жителя. За указанную сумму чиновник обещал не привлекать мужчину к уголовной ответственности за якобы хранение наркотических веществ. В случае отказа полицейский угрожал подбросить наркотики во время обыска его жилья», - говорится в сообщении.

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Оперативники спецслужбы задержали майора полиции на одной из улиц Днепра после получения второй части неправомерной выгоды в размере 45 тыс. грн.

Сейчас полицейскому готовится уведомление о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки) и ходатайство об избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.