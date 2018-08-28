Драка болельщиков «Динамо» и «Аякса» в Киеве: опубликовано видео

На месте инцидента были слышны хлопки, похожие на взрывы или выстрелы.

В сети опубликовано видео столкновения болельщиков киевского «Динамо» и «Аякса» (Амстердам, Нидерланды) на улицах столицы.

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На представленных кадрах можно видеть, как по улице бегут люди, а их преследователи бросают в них горящие файеры. Слышны также хлопки, похожие на взрывы или выстрелы.

Если верить названию видео, ультрас «Динамо» напали на болельщиков «Аякса».

В Facebook проекта «Киев оперативный» также обнародовано видео с места инцидента. На них можно видеть людей, которые убегают через дворы и близлежащие улицы. Тем не менее, нескольких участников инцидента задержала полиция.

Ранее сообщалось, что в одном из пабов в Печерском районе Киева произошла драка между футбольными фанатами. Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, правоохранители задержали девятерых участников конфликта.

Напомним, сегодня на киевском НСК "Олимпийский" состоится матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Динамо» - «Аякс». Первая встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу амстердамцев. По данным полиции, охрану правопорядка во время сегодняшнего футбольного матча будут обеспечивать около 1500 правоохранителей.