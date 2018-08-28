В столичном пабе произошла массовая драка футбольных фанатов: девять задержанных

Информация о пострадавших уточняется.

В одном из пабов в Печерском районе Киева произошла драка между футбольными фанатами.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, правоохранители задержали девятерых участников конфликта.

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"Наряды правоохранителей, которые патрулировали территорию в центральной части города, заметили конфликт на улице Большой Васильковской. Вызвав на помощь спецподразделение, полицейские задержали 9 активных участников, которых доставляют в Печерское управление полиции", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа для установления причин и обстоятельств конфликта. Также уточняется информация о пострадавших.

Как сообщал УНИАН, сегодня на киевском НСК "Олимпийский" состоится матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Динамо» - «Аякс». Первая встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу амстердамцев.

По данным полиции, охрану правопорядка во время сегодняшнего футбольного матча будут обеспечивать около 1500 правоохранителей.