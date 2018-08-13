В Одесской области произошла масштабная авария: водитель маршрутки погиб, много госпитализированных
Сегодня в Великомихайловском районе Одесской области при столкновении микроавтобуса Конотоп-Одесса и грузовика пострадали 7 пассажиров маршрутки, водитель – погиб.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 13 августа в 3.49 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на 390 км автодороги Киев-Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и грузового автомобиля.
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По прибытию на место происшествия, спасатели с помощью специального инструмента извлекли погибшего водителя из микроавтобуса.
«В микроавтобусе 14 пассажиров, из которых 7 пассажиров получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения», - сообщили в главке.
Как уточнили УНИАН в ГСЧС, пассажирский микроавтобус направлялся из Конотопа в Одессу. Причины происшествия устанавливаются.
Как сообщал УНИАН, 10 августа на трассе «Харьков-Севастополь» произошло столкновение грузового автомобиля «КамАЗ» с микроавтобусом. В результате ДТП микроавтобус перевернулся. Погибло шесть человек, еще 12 – получили травмы.