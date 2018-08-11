На Днепропетровщине ликвидировали сеть онлайн-порностудий
Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины прекращена деятельность организованной преступной группировки, члены которой создали в Кривом Роге разветвленную сеть Интернет-порностудий.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что местные жители наладили нелегальный бизнес по изготовлению и реализации фото - и видеоматериалов порнографического содержания.
В качестве «моделей» злоумышленники использовали женщин из малообеспеченных семей и несовершеннолетних девушек. По предварительной информации дельцы также распространяли среди «работниц» наркотические вещества. Отснятые материалы они публиковали на специализированных Интернет-ресурсах.
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Сейчас организатору и одному из активных участников организованной преступной группировки объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 301 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственно-оперативные действия для установления других лиц, причастных к нелегальному бизнесу.
Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с Главным управлением Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области.