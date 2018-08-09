На Житомирщине нашли мертвой 20-летнюю девушку, которую искали несколько дней

По словам матери пропавшей, ее дочь еще 2 августа утром ушла из дома и не вернулась.

В Житомирском районе, на окраине села Бондарцы нашли тело 20-летней девушки, пропавшей 2 августа.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирщины. "Установлено, что погибшая - без вести пропавшая 20-летняя житомирянка. Заявление о розыске поступило в полицию 6 августа. Сейчас проводится досудебное расследование. По словам матери пропавшей, ее дочь еще 2 августа утром ушла из дома и не вернулась. По первоочередной информации, девушка могла поехать в Киев. Поэтому правоохранители начали ряд мероприятий по установлению ее места нахождения. К сожалению, на момент поступления сообщения о пропаже девушка, как ныне установлено, уже была убита", - говорится в сообщении.

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8 августа в полицию поступило сообщение об обнаружении на окраине с. Бондарцы забросанного строительным мусором тела неизвестной женщины.

"Полицейские установили, что погибшая - без вести пропавшая 20-летняя житомирянка. Тело женщины направлено для проведения экспертизы и установления причин смерти", - добавили в ведомстве.

Сейчас в рамках досудебного расследования, начатого по ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины, продолжается комплекс мероприятий для раскрытия преступления и установления причастных лиц.

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