Девичьи разборки: в Одессе группа девочек-подростков жестоко избила сверстницу и сняла все на видео

Избиение сопровождалось криками "Как оно - быть шлю*ой?" и "со шлю*ами так и надо".

В Одессе в районе жилмассива Черемушки возле заброшенного детсада и школы №69 группа подростков жестоко избила сверстницу.

Читайте такжеВ Одессе бездомного забросали камнями подростки и забил до смерти отец одного из детей

Видео инцидента появилось в соцсетях. Его опубликовала одесситка Екатерина Гринкевич-Раскидная.

На фото видно как девушки избивают сверстницу руками и ногами по животу, спине и лицу. Подростки повалили девочку на землю и таскали ее за волосы. Избиение сопровождалось криками "Как оно - быть шлю*ой?" и "со шлю*ами так и надо".

Пострадавшая только плакала и прикрывала лицо и даже не пыталась сопротивляться.

На видео можно увидеть, что после избиения девочку еще и ограбили, забрав ее вещи.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику.

В полиции о инцеденте знают. Как сообщили местные правоохранители, они нашли видео еще 28 июля в ходе мониторинга сети Интернет.

Как рассказали полицейские, они установили личности всех участников конфликта - это подростки 13-14 лет.

"Установлено, что участники события – знакомые между собой подростки 13-14 лет, которые в свое время учились в одной из школ Малиновского района города. Также выяснено, что причиной конфликта между девушками стал парень, который раньше встречался с одной из нападавших, а затем, разорвав с девушкой отношения, начал ухаживать за потерпевшей. Сначала девушки выясняли отношения словесно, а через несколько дней обиженная девушка, заручившись поддержкой подруг, устроила своей конкурентке драку", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа Киевщине двое россиян устроили "расправу" над местными жителями из-за замечания

Правоохранители отметили, что родители всех правонарушительниц привлечены к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, которые их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

Также открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в конце июля 11-летний мальчик, проживающий в поселке Гвардейское в оккупированном Крыму, потерпел издевательств со стороны ровесников.

По словам мамы потерпевшего, несколько школьников постоянно издевались над ребенком в заброшенном корпусе детсада. 11-летнего мальчика раздевали, привязывали, били и обзывали.