Крымский татарин поджег себя в центре Симферополя (видео)

Перед поджогом мужчина заявил, что совершает акт самосожжения в знак протеста против произвола властей.

В центре Симферополя 3 августа крымскотатарский активист пытался совершить акт самосожжения.

Один из крымских татар, активистов «поляны протеста», облил себя горючей жидкостью и поджог себя, однако собравшимся удалось оперативно потушить загоревшуюся одежду на нем, сообщает Крым.Реалии.

Перед поджогом мужчина заявил, что совершает акт самосожжения в знак протеста против произвола властей.

Видео Крым.Реалии

Жители «поляны протеста» «Стрелковая», которые накануне протестовали против строительства забора, 3 августа пришли к зданию подконтрольной Кремлю Симферопольской городской администрации и потребовали встречи с властями.

Как сообщал УНИАН, 2 августа в Симферополе в район ул. Стрелковой прибыла строительная техника в присутствии бойцов ОМОНа, которая собирается сносить дома крымских татар для строительства нового жилого комплекса.