Крымский татарин поджег себя в центре Симферополя (видео)

13:34, 03 августа 2018
Происшествия
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В центре Симферополя поджег себя крымскотатарский активист / фото krymr.com

Один из крымских татар, активистов «поляны протеста», облил себя горючей жидкостью и поджог себя, однако собравшимся удалось оперативно потушить загоревшуюся одежду на нем, сообщает Крым.Реалии.

Перед поджогом мужчина заявил, что совершает акт самосожжения в знак протеста против произвола властей.

Видео Крым.Реалии

Жители «поляны протеста» «Стрелковая», которые накануне протестовали против строительства забора, 3 августа пришли к зданию подконтрольной Кремлю Симферопольской городской администрации и потребовали встречи с властями.

Как сообщал УНИАН, 2 августа в Симферополе в район ул. Стрелковой прибыла строительная техника в присутствии бойцов ОМОНа, которая собирается сносить дома крымских татар для строительства нового жилого комплекса.

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Теги: #Крым#самоподжог#кримские татары