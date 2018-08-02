В Симферополе в присутствии ОМОНа собираются сносить дома крымских татар - адвокат

Одной женщине стало плохо, приехала скорая.

В Симферополе строительная техника в присутствии бойцов ОМОНа собирается сносить дома крымских татар.

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Маммет Мамбетов.

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«В районе ул. Стрелковая, г. Симферополь, в данный момент назревает конфликт между жителями поселка и застройщиком - компанией "Акура". Прибыла техника для сноса домов крымских татар. Это провокация! Жене Фазила Ибраимова стало очень плохо. Подъехала скорая. Также прибыл автобус с ОМОН», - написал он.

Как сообщал УНИАН, Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала Российскую Федерацию прекратить аннексию украинского полуострова Крым.