В Симферополе в присутствии ОМОНа собираются сносить дома крымских татар - адвокат
15:18, 02 августа 2018Общество
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Одной женщине стало плохо, приехала скорая.
Иллюстрация / REUTERS
В Симферополе строительная техника в присутствии бойцов ОМОНа собирается сносить дома крымских татар.
Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Маммет Мамбетов.
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«В районе ул. Стрелковая, г. Симферополь, в данный момент назревает конфликт между жителями поселка и застройщиком - компанией "Акура". Прибыла техника для сноса домов крымских татар. Это провокация! Жене Фазила Ибраимова стало очень плохо. Подъехала скорая. Также прибыл автобус с ОМОН», - написал он.
Как сообщал УНИАН, Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала Российскую Федерацию прекратить аннексию украинского полуострова Крым.
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