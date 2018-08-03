Огнеборцы более 15 часов тушили пожар в харьковском ВУЗе (видео)
09:14, 03 августа 2018Происшествия
708 0
Полностью ликвидировать пожар удалось только в 7 утра 3 августа.
В Харькове пожарные ликвидировали пожар на крыше Украинской инженерно-педагогической академии / facebook.com/iluhis
Спасатели потушили масштабный пожар, который произошел 2 августа в Украинской инженерно-педагогической академии.
Как сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций, пожар полностью потушен в 7:05.
Более 12 часов тушили пожар в Харьковской инженерной академии
По данным спасателей, огонь охватил 800 м.кв. кровли и 500м.кв. перекрытия.
К ликвидации пожара было привлечено 23 единицы техники и 116 человек личного состава.
К ликвидации привлекалось 23 единицы техники / facebook.com/iluhis
Как сообщал УНИАН, вчера, 2 августа, загорелось здание Украинской инженерно-педагогической академии.
Харьковчане в соцсетях сообщали, что столб черного дыма, поднявшегося в результате пожара, видно за десять километров от места происшествия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter