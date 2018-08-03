Огнеборцы более 15 часов тушили пожар в харьковском ВУЗе (видео)

09:14, 03 августа 2018
Происшествия
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В Харькове пожарные ликвидировали пожар на крыше Украинской инженерно-педагогической академии / facebook.com/iluhis

Как сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций, пожар полностью потушен в 7:05.

По данным спасателей, огонь охватил 800 м.кв. кровли и 500м.кв. перекрытия.

К ликвидации пожара было привлечено 23 единицы техники и 116 человек личного состава.

К ликвидации привлекалось 23 единицы техники / facebook.com/iluhis

Как сообщал УНИАН, вчера, 2 августа, загорелось здание Украинской инженерно-педагогической академии.

Харьковчане в соцсетях сообщали, что столб черного дыма, поднявшегося в результате пожара, видно за десять километров от места происшествия.

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Теги: #Харьков#пожежа