Огнеборцы более 15 часов тушили пожар в харьковском ВУЗе (видео)

Полностью ликвидировать пожар удалось только в 7 утра 3 августа.

Спасатели потушили масштабный пожар, который произошел 2 августа в Украинской инженерно-педагогической академии.

Как сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций, пожар полностью потушен в 7:05.

По данным спасателей, огонь охватил 800 м.кв. кровли и 500м.кв. перекрытия.

К ликвидации пожара было привлечено 23 единицы техники и 116 человек личного состава.

Как сообщал УНИАН, вчера, 2 августа, загорелось здание Украинской инженерно-педагогической академии.

Харьковчане в соцсетях сообщали, что столб черного дыма, поднявшегося в результате пожара, видно за десять километров от места происшествия.