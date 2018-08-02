Полиция квалифицировала наезд грузовика на авто с одесскими активистами как покушение на убийство

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Полиция открыла уголовное производство по факту тарана грузовиком автомобиля, в котором находились одесские активисты Григорий Козьма и Михаил Кузаконь.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области, производство открыто по статьям 15 и 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).

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Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Как сообщал УНИАН, Козьма рассказал, что сегодня утром он заехал за Кузаконем. Он пояснил, что перед покушением, как только подъехал к дому Кузаконя, по улице проехал мопед и его водитель предупредил детей, которые находились на узкой дороге, чтобы не играли в данном месте.

Также активист увидел мужчину спортивного телосложения, который разговаривал все время по телефону и показался ему подозрительным. Позже активисты, находясь в своей машине, увидели, как грузовой автомобиль, набирая большую скорость, несется на их машину.

«Я едва успел выпрыгнуть, думая, что у него отказали тормоза... Но увидел, как он мчится к мопеду, и понял, что это покушение», - рассказал активист.

Он пояснил, что водитель грузовика, набрав скорость, выпрыгнул из кабины и скрылся с места происшествия на мопеде, который ждал его неподалеку. Предполагается, что злоумышленников было трое.