Наехали грузовиком: одесские активисты заявили о покушении на их жизнь (фото, видео)

По словам активиста, неизвестные на грузовике протаранили его авто, после чего скрылись с места происшествия.

В пригороде Одессы, на улице Светлой в Червоном хуторе (Овидиопольский район области), совершено покушение на двоих известных активистов – Михаила Кузаконя и Григория Козьму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил Козьма.

По его словам, сегодня на него и представителя региональной организации партии «Народный Рух Украины» Михаила Кузаконя совершено покушение – грузовик на большой скорости врезался в иномарку, в которой они находились.

Козьма и Кузаконь успели покинуть автомобиль и поэтому не пострадали.

Как отметил Козьма, он заехал за Кузаконем, который проживает в данном районе. Он пояснил, что перед покушением, как только подъехал к дому Кузаконя, по вышеназванной улице проехал мопед и его водитель предупредил находившихся на узкой улице детей, чтобы не играли в данном месте. Также активист увидел мужчину спортивного телосложения, который разговаривал все время по телефону и показался ему подозрительным.

Позднее активисты, находясь в своей машине, увидели, как грузовой автомобиль, набирая большую скорость, мчится на их машину.

«Я едва успел выпрыгнуть, думая, что у него отказали тормоза... Но увидел, как он мчится к мопеду, и понял, что это покушение», - рассказал активист.

Он пояснил, что водитель грузовика, набрав скорость, выпрыгнул из кабины и скрылся с места происшествия на мопеде, который ожидал его неподалеку. Предполагается, что злоумышленников было трое. Водителя грузовика Козьма пытался задержать, стреляя в воздух из своего зарегистрированного травматического оружия.

Рядом с местом происшествия играли четверо детей, которые стали свидетелями случившегося. Иномарка Козьмы получила значительные механические повреждения – грузовик без водителя совершил лобовое столкновение, смяв легковой автомобиль.

Оба активиста связывают покушение со своей активной общественной деятельностью.

Кузаконь также заявил, что ему неоднократно угрожали физической расправой, о чем о делал соответствующие заявления в правоохранительные органы.

В настоящее время на месте происшествия работает полиция. На место прибыл начальник регионального главка Нацполиции Дмитрий Головин.

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