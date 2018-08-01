В «Киевоблгазе» заявили о нападении на своих сотрудников – двое людей госпитализированы

После нападения за медицинской помощью обратились восемь сотрудников компании.

В ПАО «Киевоблгаз» заявили о хулиганском нападении группы неизвестных молодчиков на своих работников в Броварах.

Как сообщается на странице «Киевоблгаза» в Facebook, инцидент произошел в в помещении Броварского филиала эксплуатации газового хозяйства.

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«Около двадцати молодчиков ворвались в помещение, вели себя вызывающе и агрессивно, угрожали сотрудникам, толкали их. Призвали к блокированию работы Филиала - объекта критической инфраструктуры. В дальнейшем указанные лица распылили в помещениях неизвестное вещество с запахом метана», - утверждается в сообщении.

Отмечается, что в результате нападения двое работников Филиала госпитализированы с подозрением на отравление. За медицинской помощью обратилось восемь работников компании.

«Молодые люди чувствовали безнаказанность. Сотрудники полиции, прибывшие по вызову на место происшествия, никого из правонарушителей не задержали, их личности не установили. Более того, у присутствующих сложилось впечатление, что полицейские хорошо знакомы с нападавшими», – утверждают в компании.

Сообщается, что во время нападения начальник филиала находился на допросе в полиции по поводу проведения ремонтных работ в промышленном районе города. Компания призвала компетентные органы вмешаться в ситуацию и привлечь нападавших к ответственности.

«По словам местных жителей организаторами хулиганских действий является лидер партийной фракции «Свобода» в Броварском городском совете Олег Шевчук и директор торгового союза БМТ Сергей Тафий», – заявили в «Киевоблгазе».

Ранее сообщалось, что представители "Национального корпуса" устроили пикет у здания прокуратуры Херсонской области за нападение на местную активистку Екатерину Гандзюк.