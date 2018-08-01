"Нацкорпус" с дымовыми шашками пикетирует херсонскую прокуратуру (фото, видео)

Активисты требовали встречи с прокурором области.

Представители "Национального корпуса" устроили пикет у здания прокуратуры Херсонской области из-за нападения на местную активистку Екатерину Гандзюк.

Активисты требовали встречи с прокурором области. Об этом представители организации сообщают в соцсетях.

Сначала активистов "Нацкорпуса" не пускали в здание, тогда они решили зажечь дымовые шашки.

После "легкого задымления здания к пикетчикам вышел прокурор, сообщает один из участников акции Сергей Никитенко.

Сейчас представители "Нацкорпуса" в здании прокуратуры общаются с прокурором.

Напомним, неизвестный мужчина в возрасте 20-25 лет напал на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Когда женщина вышла из подъезда, неизвестный выпрыгнул из кустов и облил ее кислотой.

Как сообщал УНИАН, активисты также собрались под зданием МВД в Киеве. Они требуют публичного отчета о расследовании резонансных дел относительно нападения на журналистов, общественных деятелей и активистов.