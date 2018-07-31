Нападавших было двое: появились подробности и фото с места убийства экс-бойца АТО в Бердянске

По словам очевидцев, двое людей приехали на красном автомобиле, предположительно марки Таврия, вошли во двор и выстрелили в спину ветерану АТО.

В Сети появились фото с места убийства ветерана АТО Виталия Олешко с позывным Сармат.

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Бердянское издание pro.berdyansk.biz, которое обнародовало фото, сообщает, что, по словам очевидцев, нападение на Сармата произошел во дворе отеля, принадлежащего семье Олешко по Восточному проспекту, 157.

Сообщается, что двое людей приехали на красном автомобиле, предположительно марки Таврия, вошли во двор и выстрелили в спину Олешко.

По предварительной информации, номер автомобиля на котором приехали нападавшие АР8673.

На территории Запорожской и Донецкой областей введен план перехвата "Сирена" для задержания преступника.

Как рассказал УНИАН представитель УСБУ в Запорожской области, Олешко застрелили во дворе его дома - неизвестный выстрелил ему в спину предварительно из охотничьего ружья. Кроме того, как стало известно УНИАН, в последнее время в адрес погибшего поступали угрозы.

Отметим, что Олешко был организатором многих акций протеста под стенами Запорожской ОГА. В частности, он с другими бойцами АТО обвинял руководство области в непрозрачном выделении земельных участков военнослужащим.