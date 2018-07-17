"Пробрался в отель тайком": стали известны новые подробности о россиянине, убившем украинца в Турции

Россиянин Андрей Похвальный жил в отеле напротив и в тот вечер он тайком пробрался на чужую территорию через пляж, а потом вместе со всеми пошел смотреть футбол.

К вечеру 17 июля тело погибшего в Турции 57-семилетнего Андрея Совы должны спецбортом доставить из Анталии в Запорожье

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Инцидент произошел в гостинице, где жил украинец. Россиянин Андрей Похвальный жил в отеле напротив и в тот вечер он тайком пробрался на чужую территорию через пляж, а потом вместе со всеми пошел смотреть футбол.

По словам совладельца гостиничного комплекса Атиллы Донера, незваного гостя «не выгоняли, хотя он нарушил правила». На террасе было много людей, поэтому охрана заметила чужака, когда поднялся шум. «Это было в 20:00, футбол начинался в 21:00», — говорит Донер.

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Между мужчинами завязалась словесная перепалка. Похвальный толкнул Сову, тот споткнулся о заграждение и упал затылком на твердую поверхность. Администраторы вызвали «скорую», охрана задержала нападавшего и передала его в руки жандармов.

В отделении Похвальный уплатил залог и еще несколько дней наслаждался отдыхом, поскольку не имел права покидать Турцию. На данный момент он арестован и находится в турецкой тюрьме, где ждет суда. По словам прокуроров, ему грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.

При этом информацию о том, что Сову отказывались лечить бесплатно, все опровергают. «По законам Турции, больница обязана принять – он поступил с кровотечением», — заявил представитель туркомпании Мавлюд Марджанов.

Тело украинца доставили в Анталию, где проводят судебно-медицинскую экспертизу. В МИД Украины сообщили, что уже обратились к турецким правоохранителям за информацией по делу.

Как сообщал УНИАН, ранее жена рассказала подробности зверского убийства россиянином украинца в Турции.