"С какой силой надо было его ударить": жена рассказала подробности зверского убийства россиянином украинца в Турции

На данный момент вдове неизвестно, где находится убийца ее мужа.

Вдова убитого в Турции украинца Андрея Совы, Светлана, в воскресенье, 15 июля, уже прилетела в Запорожье. Сейчас ей предстоит заниматься получением документов в Министерстве иностранных дел для того, чтобы доставить тело мужа на родину.

Как рассказала Светлана, убийца ее мужа, россиянин Андрей Похвальный, уже мог покинуть Турцию и вылететь в Россию, передает "Обозреватель".

"В субботу, 14 июля, нас вдвоем должны были вывезти санитарным самолетом в Запорожье, в час дня мы уже должны были быть дома. Как и договаривались, я спустилась на рецепцию отеля и ждала, когда за мной приедут. Прошло много времени, я спрашивала, но все молчали, говорили - ждите. А потом пришло сообщение от руководителя страховой компании "Новоассистан" о том, что Андрей скончался в 4 часа утра. Поэтому домой я вернулась только в воскресенье, по билету, который мы оформили еще покупая путевку. Так закончился наш отпуск", - вспоминает вдова.

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Также она теряется в догадках, что с убийцей ее мужа, россиянином Андреем Похвальным.

"Одни говорят, что запретили (выезд из Турции - Ред.). А в отеле один из турков говорил, что лично его отмазывал, он уплатил деньги и выехал в Россию. Поэтому мне трудно сказать, где он", - добавила Светлана.

Также вдова вспомнила, как произошел конфликт ее мужа с россиянином.

"Это случилось возле бассейна, там у них есть бар. Андрей лежал головой на асфальте, а его ноги находились на кафельном возвышении, это возвышение в половину человеческого роста. Люди говорили: это как нужно было швырнуть человека, чтобы он так упал! Те, кто видел, рассказывали, что Андрей никого не трогал, он там просто ходил и смотрел футбол, он очень спокойный и добрый человек. А россиянин был очень разозлен проигрышем их сборной. Он был в гневе, так люди и говорили. Он такой здоровый, высокий, ему 30 лет. А мой Андрей невысокого роста, ему 56 лет. С какой силой надо было его ударить, чтобы убить. А теперь уже говорят, что это было убийство по неосторожности", - сетует Светлана.

Как сообщал УНИАН, 14 июля в больнице Турции умер украинский турист Андрей Сова, которого на отдыхе жестоко избил турист из Российской Федерации.