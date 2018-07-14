В Одесской области в ДТП погиб ребенок и пострадало несколько взрослых – очевидцы
20:09, 14 июля 2018Происшествия
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По информации пользователей соцсетей, ЧП произошло на Киевской трассе в районе населенного пункта Дачное.
Сообщается о гибели ребенка, которому на вид менее 10 лет \ фото УНИАН
В Одесской области в дорожно-транспортном происшествии пострадало несколько взрослых и погиб ребенок.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом в социальных сетях сообщают очевидцы ЧП.
В частности, утверждается, что на Киевской трассе в районе населенного пункта Дачное в лесополосу «вылетел» легковой автомобиль белорусской регистрации.
Сообщается о гибели ребенка, которому на вид менее 10 лет.
По некоторым данным, автомобиль находился на обочине дороги, а в него врезался едущий по трассе грузовик.
В полиции данную информацию пока не комментируют.
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