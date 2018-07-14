На Черниговщине после повреждения линии электропередачи аварийно сел вертолет

Без электроэнергии остались 5 сел. Пилот, задержанный полицией в соседнем районе, имел признаки алкогольного опьянения.

Вертолет Ми-2 совершил вчера аварийную посадку в Бобровицком районе после того, как во время обработки полей винтом задел линию электропередач.

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Как сегодня сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области, 13 июля в полицию поступило сообщение, что в с. Лидин вертолет марки "Ми-2" зацепил линию электропередач и совершил аварийную посадку.

"На место происшествия полиция установила, что вертолет "Ми-2" проводил обработку арендованных земель агропредприятия и винтом задел линию электропередач напряжением 10 киловольт и совершил аварийную посадку. После этого пилот покинул место аварии, но был задержан полицией уже в соседнем районе. Сейчас мужчина находится в больнице, у него повысилось давление", - говорится в сообщении.

По информации Бобровицкого района электрических сетей ОАО «Черниговоблэнерго», в результате повреждения линии электропередач без электроэнергии осталось 5 сел района.

За штурвалом вертолета был житель Кировоградской области, который никаких документов на право управления вертолетом не предоставил и объяснил, что они находятся по месту его проживания. По результатам медицинского осмотра пилот имел признаки алкогольного опьянения.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 281 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности полетов воздушных судов лицами, не являющимися работниками воздушного транспорта, если это создало опасность для жизни людей или наступления иных тяжких последствий") - наказывается штрафом до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет. Продолжается досудебное расследование.