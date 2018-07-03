В Донецкой области военный вертолет пролетел возле пляжа с отдыхающими (видео)

14:36, 03 июля 2018
Происшествия
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Вертолет пролетел на гранично низкой высоте / Кадр из видео на YouTube

В районе поселка Рыбацкое возле Мариуполя в Донецкой области боевой вертолет Вооруженных сил Украины пролетел просто над пляжем и десятками отдыхающими.

Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале "Якорь". В описании говорится, что вертолет пролетел в рамках учений.

Как сообщал УНИАН, недавно штурмовик ЗСУ Су-25 пролетел на гранично низкой высоте у побережья Азовского моря в Кирилловке в Запорожской области.

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Теги: #Мариуполь#вертолет#Донецкая область#военная авиация Украины