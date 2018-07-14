СБУ накрыла группу торговцев оружием с Донбасса

Задокументирован ряд фактов продажи средств поражения на сумму более 100 тыс. грн.

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с военной прокуратурой Харьковского гарнизона сил ООС разоблачили и блокировали деятельность группы торговцев оружием, которое вывозилось с Донбасса.

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По данным правоохранителей, в состав группы входило трое жителей Киева и области. Злоумышленники наладили канал противоправного перемещения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов из района проведения антитеррористической операции и последующий сбыт в других регионах Украины.

В рамках открытого уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали ряд фактов продажи членами группы средств поражения на общую сумму более 100 тыс. грн и изъяли гранатометы РПГ-22, карабин СКС, гранаты РГД-5 и Ф-1, патроны к автомату Калашникова.

Уголовное производство осуществляется по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса. Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в совершении преступления. Неотложные следственно-оперативные действия продолжаются.

Как сообщал УНИАН, правоохранители в Харькове по подозрению в торговле оружием задержали бывшего военнослужащего, который сбыл гражданину 4 гранаты РГД-5, 8 гранатометов РПГ-7, 1000 патронов различного калибра, самозарядный карабин Симонова и пистолет CZ. За оружие мужчина получил 70 тыс. грн.