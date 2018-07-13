В Днепре правоохранители обнаружили у подозреваемого в кражах мужчины арсенал боеприпасов

Из гаража злоумышленника изъяли 9 гранат, порох и 58 патронов.

В Днепре правоохранители обнаружили у подозреваемого в краже 39-летнего мужчины арсенал боеприпасов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, во время проведения санкционированного обыска 12 июля в гараже злоумышленника обнаружены и изъяты 4 гранаты РГД-5, 5 гранат Ф-1, девять запалов к гранатам, порох и 58 патронов калибра 5,45 мм.

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Также установлено, что указанный гражданин путем взлома замков входной двери, проникал в квартиры жителей Днепра, откуда похищал их имущество (мобильные телефоны, драгоценные украшения, деньги). Всего на счету мужчины – три кражи на общую сумму свыше 100 тыс. грн.

В отношении злоумышленника открыты уголовные производства по ч.3 ст.185 (тайное похищение чужого имущества, соединенное с проникновением в жилище) и ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами).

Мужчина задержан, ему сообщено о подозрении по указанным статьям. Прокуратурой Днепропетровской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве.

Как сообщал УНИАН, 23 июня на Киевщине сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили арсенал оружия и боеприпасов.