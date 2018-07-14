В Турции умер жестоко избитый россиянином украинский турист

Сегодня Андрея Сову сан-самолетом должны были доставить в Украину.

В больнице Турции умер украинский турист Андрей Сова, которого на отдыхе жестоко избил турист из Российской Федерации.

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Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве иностранных дел Украины.

По данным источника, на прошлой неделе в отеле курортного города в Турции в украинском произошел конфликт с отдыхающим из России, и в результате драки украинец попал в больницу в состоянии комы. После консультаций с украинским МИД его должны были доставить на родину бортом санитарной авиации.

Начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич по запросу УНИАН информацию о смерти украинском официально не подтвердил.

«Я не уполномочен сообщать для медиа эту информацию, это - трагедия отдельной украинской семьи, а консул выполнит все необходимые действия, которые совершаются в таком случае», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, из-за того, что в крови Андрея Совы зафиксировали превышенное содержание алкоголя – некоторое время туристическая фирма отказывалась оказывать ему помощь по страховке и доставлять домой.