Избитого в Турции до полусмерти россиянином украинца хотят транспортировать сансамолетом

Украинец до сих пор в коме, но врачи дали добро на его транспортировку.

Украинца Андрея Сову, пострадавшего в конфликте с россиянином 7 июля в отеле в Турции, могут транспортировать на родину санитарным самолетом.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает "Украинская правда".

"По предварительной информации, страховой компанией принято решение о транспортировке больного украинца из Анталии в Запорожье сансамолетом", – отметил Кирилич.

По его словам, сейчас решаются технические вопросы, время вылета уточняется.

Кирилич добавил, что Сова до сих пор в коме, но врачи дали добро на его транспортировку.

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По данным источника "Украинской правды", перелет может состояться 14 июля.

Как сообщалось, украинский консул узнал о ситуации от жены потерпевшего.

Женщина рассказала, что конфликтная ситуация между гражданином России и 57-летним жителем Запорожья Андреем Совой произошла 7 июля. В результате конфликта украинец упал и ударился головой.

По некоторым данным, россиянин пришел из соседнего отеля и избил украинца.

Мужчина с черепно-мозговой травмой и кровоизлиянием в мозг был госпитализирован в частную больницу, где медики приняли решение о срочной операции. Мужчина впал в кому.