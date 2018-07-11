Унесенный ветром: стало известно о состоянии пострадавшего в результате смерча под Одессой подростка

В социальных сетях появилось видео, на котором зафиксировано, как мальчика подхватил ветер, поднял, раскрутил и бросил на землю, после чего ребенок потерял сознание.

В Одессу доставили подростка, который пострадал во время смерча в райцентре Беляевка Одесской области.

Как передает корреспондент УНИАН, смерч был несколько дней назад, но про 13-летнего потерпевшего, доставленного в Одессу 10 июля, стало известно только сейчас.

В частности, как сообщил местный портал Беляевка-сити, со ссылкой на очевидцев, над районом пронесся смерч. От него пострадал житель Беляевки Василий Статей. Вместе с друзьями он гулял в районе улицы Комарова.

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«Там Василия и двух девочек застала непогода», - сообщили очевидцы.

Также в социальных сетях появилось видео, на котором зафиксировано, как мальчика подхватил ветер, поднял, раскрутил и бросил на землю, после чего ребенок потерял сознание. Основной удар пришелся на область брюшной полости и лица. Ребенка доставили в Беляевскую районную больницу, где оказали помощь.

Отмечается, что подростку нужна была консультация профильного специалиста, поэтому его направили в Одессу. Сейчас он находится в институте стоматологии.

У подростка сотрясение головного мозга, ушибы и перелом челюсти, и он не может полноценно принимать пищу.