В Одесской области туристы оказались в ловушке из-за масштабного оползня (видео)
08:39, 09 июля 2018Происшествия
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Сотни тонн земли выдавили морское дно в 150 метрах от берега, что привело к образованию естественной косы.
Под Одессой огромная воронка отрезала отдыхающих от дороги / Скриншот, ТСН
Под городом Южный в Одесской области отдыхающие из Львова, находившиеся на диком пляже, только чудом не пострадали в результате внезапного просева берегового склона.
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Как сообщается в сюжете ТСН, в результате масштабного оползня туристы оказались во временной ловушке. Сотни тонн земли выжали морское дно в150 метрах от берега, что привело к образованию естественной косы. Дорогу отдыхающим преградила огромная воронка.
Туристы оказались во временной ловушке через масштабный оползень в Одесской области
Чтобы преодолеть препятствие, люди смастерили переправу из досок.
В апреле сообщалось, что в прибрежной зоне Одессы грозит новый оползень.
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