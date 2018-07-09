В Одесской области туристы оказались в ловушке из-за масштабного оползня (видео)

Сотни тонн земли выдавили морское дно в 150 метрах от берега, что привело к образованию естественной косы.

Под городом Южный в Одесской области отдыхающие из Львова, находившиеся на диком пляже, только чудом не пострадали в результате внезапного просева берегового склона.

Читайте такжеНа пляже в Одессе забил огромный гейзер из грязи (видео)

Как сообщается в сюжете ТСН, в результате масштабного оползня туристы оказались во временной ловушке. Сотни тонн земли выжали морское дно в150 метрах от берега, что привело к образованию естественной косы. Дорогу отдыхающим преградила огромная воронка.

Чтобы преодолеть препятствие, люди смастерили переправу из досок.

В апреле сообщалось, что в прибрежной зоне Одессы грозит новый оползень.