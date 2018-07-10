Вышел выбросить мусор: на Донбассе подстрелили гражданского, полиция расследует террористический акт

17:43, 10 июля 2018
Происшествия
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В Красногоровке подстрелили мужчину, который вышел выбросить мусор / фото УНИАН

Об этом говорится на официальном сайте полиции Донетчины.

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«В 13.00 в Марьинское отделение полиции поступило сообщение от врачей о том, что к ним доставлен мужчина с огнестрельным ранением ноги. Установлено, что 60-летний мужчина вышел во двор выбросить мусор, когда услышал хлопок и боль в ноге. Пострадавший находится в больнице Курахово. Сейчас его жизни ничего не угрожает», - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, незаконные вооруженные формирования обстреляли жилые кварталы недавно освобожденного от оккупантов поселка Золотое-4 Луганской области.

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Теги: #Донбас#раненные среди гражданских на Донбассе