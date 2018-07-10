Боевики ударили по жилым кварталам недавно освобожденного поселка Золотое-4

Разрушению подверглись двор, расположенные прямо в центре поселка, чудом удалось избежать жертв среди гражданского населения.

Незаконные вооруженные формирования обстреляли жилые кварталы недавно освобожденного от оккупантов поселка Золотое-4 в Луганской области.

Об этом пресс-центр Объединенных сил сообщает в Facebook.

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"Российские оккупанты, пренебрегая подписанными Трехсторонней контактной группой договоренностями по установлению "хлебного перемирия" и бессрочному прекращению огня, вызывающе продолжают разрушать дома мирных жителей и ведут обстрелы по гражданским кварталам.

Сегодня, 10 июля, в очередной раз со стороны неподконтрольного украинской власти населенного пункта Золотое-5, противник коварно обстрелял жилые кварталы жителей Золотого-4. Разрушению подверглись двор, расположенные прямо в центре поселка. Чудом пришлось избежать жертв среди гражданского населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оказать помощь пострадавшим на место происшествия прибыли группы гражданско-военного сотрудничества и правоохранители.

О данном факте сообщено представителям СЦКК и международным наблюдательным миссиям.

Как сообщал УНИАН, в конце июня в Луганской области украинские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Золотое-4.