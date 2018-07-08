Семь ударов ножом и перерезанное горло: на Житомирщине произошло загадочное убийство женщины (видео)

Женщина могла стать случайным свидетелем чего-то страшного.

Вышла погулять с собакой, а через час уже была мертвой. В Бердичеве недалеко от собственного дома нашли убитой 37-летнюю Валерию.

Что могло произойти за такое короткое время в светлое время суток, в полиции пока не озвучивают даже версий. Соседи же предполагают, что женщина могла стать случайным свидетелем чего-то страшного. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.

Мама погибшей Вера Алексеевна едва находит силы говорить. Говорит, в тот вечер дочь вышла выгулять своего любимца кокер-спаниеля Нэша. А уже через час собака прибежала домой сама, с поводком, ее уши были в крови.

"Подумали, что собака сбежала от нее, у меня прямо сердце разрывалось, я побежала к соседке. Поднимаюсь - уже полиция стоит, спрашивает, все ли у нас дома. Говорю - нет, дочери нет. "Покажите фотографию". И все", - вспоминает мама погибшей Вера Никифорова.

Валерию убили где-то в метрах 800 от ее дома. Здесь вытоптаны трава и кусты, вероятно, женщина боролась с нападавшим. В полиции говорят, уже неживую женщину нашел случайный прохожий.

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"Он обнаружил ее в 21:20. Со слов свидетелей и очевидцев, женщина в 20 часов вышла на улицу, то есть в период времени один час с ней произошло событие. Во время осмотра тела были обнаружены многочисленные телесные повреждения", - говорит инспектор Бердичевского райотдела полиции ГУ НП в Житомирской области Ольга Харитонова.

Раны колото-резаные. Вероятно, нападавший орудовал ножом. Окончательно это должна подтвердить экспертиза. Это было не ограбление, потому что украшения, телефон и ключи от квартиры остались у женщины.

Родные говорят, у Валерии не было врагов. Муж работает в Киеве, осиротела 12-летняя дочь.

"Никаких недоброжелателей. Она - очень добрый человек, все друзья", - говорит мама погибшей.

Соседи напуганы, ведь произошло убийство в светлое время суток: "Говорят, что семь ножевых ранений и перерезанное горло. Может, она свидетелем чего-то была, может, собака залаяла. Там сейчас очень много версий. Это шок - такого в Бердичеве еще не было. Раньше гуляли пожилые люди этой аллейке, а теперь вечером боятся туда ходить".

В полиции версию о серийном убийце или маньяке отрицают. Говорят, в Бердичеве подобных убийств не было. Преступника надеются задержать по горячим следам.

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