На Днепропетровщине похоронили жестоко убитую среди бела дня 13-летнюю школьницу (видео)

С девочкой сегодня прощались родные, учителя и одноклассники.

В Никополе на Днепропетровщине похоронили школьницу, которая стала жертвой убийцы среди бела дня. 13-летняя Лиза Корешникова исчезла в среду в зоне отдыха.

Тело девочки нашли через сутки неподалеку от детского лагеря, где она навещала подругу. Поиски убийцы продолжаются. Горожане напуганы и не отпускают детей гулять самих. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.

Звезда гимназии, спортсменка, ребенок с вполне благонадежной семьи - убийство Лизы всколыхнуло Никополь. С девочкой сегодня прощались родные, учителя и одноклассники.

"Просто шок. Замечательный ребенок. Она училась в экономическом классе. Хорошие успехи. Замечательный потенциал. Огромная потеря для школы, для нас всех", - говорит классный руководитель Виктор Ермашенко.

После внезапного исчезновения ее сутки искали всем городом, даже с вертолета. Люди не могли поверить, что это случилось среди бела дня в популярном месте отдыха.

Тщательная проверка каждой машины и полицейские с автоматами - в Никополе правоохранители записывают имена, адреса и даже мобильные телефоны людей, проезжающих мимо места преступления. И это через трое суток после убийства. Некоторые водители возмущены. В то же время другие горожане к таким проверкам относятся с пониманием.

Под усиленной охраной теперь детский лагерь, возле которого убили девочку. Кроме полицейского, здесь на дежурстве больше десятка бойцов "Днепра-1". Дети за территорию не выходят.

Именно сюда навестить подружку Лиза поехала в среду днем. Девушки пообщались около часа, говорит директор лагеря. Потом Лиза ушла. Сама.

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"Она вышла. Все хорошо. Вставила наушники, позвонила маме, она вышла и идет домой. И тут такая трагедия. Дети, конечно, переживают. Плакали, когда узнали, особенно девочки постарше", - говорит директор детского лагеря Ирина Дробот.

Девочка шла по дороге из зоны отдыха в города, где автобусы не ходят. От лагеря до остановки - меньше километра. Девятиклассница прошла половину пути. Ее тело нашли неподалеку. Одетую, но без мобильного телефона.

"Тело нашли в воде. С явными признаками насильственной смерти. А именно - шесть ножевых ранений. Изнасилования не зафиксировано", - рассказывает пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Ольга Кузнецова.

Здесь ездят машины и ходят люди. Почему никто не слышал криков девушки, может быть, виновата непогода. Накануне в Никополе повалило сотни деревьев. Их как раз пилили, поэтому могли не услышать.

Полиция просит откликнуться всех, кто проходил здесь или проезжал с видеорегистратором. Проверяют каждое сообщение. В то время, пока убийца не найден, на некоторых предприятиях даже закупают для работниц газовые баллончики.

Убийце школьницы грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Поиски подозреваемых продолжаются.

Как сообщал УНИАН, 5 июля в Никополе было обнаружено тело 13-летней девочки, пропавшей накануне. В поисках ребенка были задействованы сотрудники всех подразделений полиции, кинологи, курсанты, а также волонтеры и горожане.