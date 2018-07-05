В центре Ивано-Франковска обвалился балкон с пенсионеркой (фото, видео)

14:34, 05 июля 2018
Происшествия
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В центре Ивано-Франковска обвалился балкон / фото blitz.if.ua

Как сообщили УНИАН в городском управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сегодня, 5 июля, в Ивано-Франковске в центре города обвалился балкон, в то время как на нем 87-летняя женщина поливала цветы. Женщина с переломами ребер и ноги находится в больнице.

Справка УНИАН. Указанная постройка, возведенная в начале XIX века в австрийском стиле, которая находится на вул. Сечевых Стрельцов,16; известная как «Пассаж Егеря». В крыле строения заселены 11 квартир. Сейчас старый дом страдает от отсутствия согласия между жителями, предпринимателями-арендаторами и городскими властями.

Как сообщал УНИАН, в центре Львова туристу на голову упал обломок старинного балкона.

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Теги: #Ивано-Франковск#обрушился балкон