В центре Львова туристу на голову упал кусок старинного балкона

27-летний житель Баку, на голову которого упал фрагмент лепнины, доставлен в больницу.

В Львове фрагмент балкона, который рухнул на тротуар, травмировал прохожего.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, трагедия произошла 4 июня в 13:20 в центре города - на углу ул. Галицкой и площади Рынок.

«На голову 27-летнего прохожего, жителя города Баку, упал фрагмент лепнины балкона, вследствие чего турист получил травмы и был госпитализирован. У него диагностировали черепно-мозговую травму, убойную рану затылочной области. В настоящее время его состояние средней тяжести», - отмечается в сообщении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, 8 мая во время грозы в центре Киева на тротуар обрушился балкон.