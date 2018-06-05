В центре Львова туристу на голову упал кусок старинного балкона

10:50, 05 июня 2018
Происшествия
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В центре Львова туристу на голову упал обломок балкона / фото Юрий Шульгевич

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, трагедия произошла 4 июня в 13:20 в центре города - на углу ул. Галицкой и площади Рынок.

«На голову 27-летнего прохожего, жителя города Баку, упал фрагмент лепнины балкона, вследствие чего турист получил травмы и был госпитализирован. У него диагностировали черепно-мозговую травму, убойную рану затылочной области. В настоящее время его состояние средней тяжести», - отмечается в сообщении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, 8 мая во время грозы в центре Киева на тротуар обрушился балкон.

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Теги: #Львов#туристы