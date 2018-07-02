Похищение бизнесмена из Житомира: в полиции выдвинули версию мотива преступления

В конце июня в полицию обратился предприниматель, который заявил, что трое неизвестных потребовали от него переоформить на них недвижимость.

В Житомирской области полиция рассматривает версию, что бизнесмен был похищен из-за долгов.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

«Согласно предварительной информации, мотивом преступления стали долговые обязательства», - говорится в сообщении. В полиции также сообщили, что организатор похищения бизнесмена - 30-летний житель города Василькова Киевской области. Когда злоумышленники напали на бизнесмена в Киеве, из его арендованного помещения они забрали все деньги. Полицейские принимают меры для задержания и других участников преступления.

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Досудебное расследование обстоятельств происшествия проводится по нескольким статьям Уголовного кодекса - части 3 статьи 189 (вымогательство), ч.2 ст.187 (разбой), ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека). Санкции статьи предусматривают ответственность в виде заключения на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, 1 июля ночью житомирские полицейские задержали в Киевской области двух человек, подозреваемых в похищении и незаконном удержании с целью вымогательства предпринимателя - 32-летнего жителя Житомирской области. Злоумышленников начали разыскивать после обращения предпринимателя, который заявил, что трое неизвестных в течение нескольких дней удерживали его в гараже и требовали переоформить на них недвижимость. Утром 30 июня ему удалось бежать и обратиться в полицию.