На Киевщине полиция задержала двух похитителей бизнесмена из Житомира

Среди задержанных и организатор преступления.

Полиция Житомирской области задержала двух похитителей бизнесмена, среди них и организатор преступления.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Житомирщины Вячеслав Печененко.

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"1 июля ночью оперативники криминальной полиции Житомирщины задержали в Киевской области двух человек, среди них организатор похищения человека и вымогательства. На момент задержания подозреваемые находились в отеле. Сейчас их доставили в Житомир, где проводятся необходимые следственные действия", - написал Печененко

Он добавил, что полиция также устанавливает место пребывания других участников события.

Как сообщал УНИАН, 30 июня в полицию Житомира обратился 32-летний житель областного центра с сообщением о том, что трое неизвестных в течение нескольких дней удерживали его в гараже и требовали имущество.

По его словам, накануне похитители ворвались в арендуемую бизнесменом квартиру в Киеве, избили его и, угрожая, вывезли в райцентр на Киевщине, а впоследствии перевезли в г. Житомира, где удерживали в одном из гаражных кооперативов.

Утром 30 июня мужчине удалось сбежать от похитителей и обратиться к полиции.