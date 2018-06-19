Столкновения под Радой: митингующие отказываются отступить от центрального входа в парламент (фоторепортаж)

В ответ на призыв народного депутата отступить на шаг назад участники акции начали свистеть и кричать "Ганьба!".

Митингующие отказываются отступать от центрального входа в Верховную Раду Украины, куда они прорвались ранее.

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время между кордоном правоохранителей в экипировке и защитных шлемах, который стоит возле центрального входа в здание, и участниками акции протеста, которые разместились на ступенях вплотную к правоохранителям, стоит народный депутат Борислав Береза.

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С помощью мегафона он заявил, что группа переговорщиков из числа протестующих вошла в здание парламента.

После этого нардеп попросил отойти митингующих на шаг назад.

Однако в ответ участники акции начали свистеть и кричать "Ганьба!".

Кроме того, перед этим между митингующими на ступенях произошла словесная перепалка. Спор возник между теми, кто соглашался отступить шаг назад, и теми, кто был против этого.

Сейчас ситуация в целом спокойная. На площади так же находится примерно тысяча человек.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 июня, утром возле центрального входа в здание Верховной Рады начались акции шахтеров, чернобыльцев и ветеранов войны в Афганистане.

Позже участники акции протеста прорвались непосредственно к стенам здания на площади Конституции. Между митингующими и правоохранителями произошла потасовка.

Председатель Конфедерации свободных профсоюзов и председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что прорыв митингующих в парламент не планировался, но у людей «не выдержали нервы».

По его словам, участники митинга требуют проголосовать за ряд законопроектов, в частности, «шахтерский».