Столкновения под Радой: митингующие отказываются отступить от центрального входа в парламент (фоторепортаж)
Митингующие отказываются отступать от центрального входа в Верховную Раду Украины, куда они прорвались ранее.
Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время между кордоном правоохранителей в экипировке и защитных шлемах, который стоит возле центрального входа в здание, и участниками акции протеста, которые разместились на ступенях вплотную к правоохранителям, стоит народный депутат Борислав Береза.
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С помощью мегафона он заявил, что группа переговорщиков из числа протестующих вошла в здание парламента.
После этого нардеп попросил отойти митингующих на шаг назад.
Однако в ответ участники акции начали свистеть и кричать "Ганьба!".
Кроме того, перед этим между митингующими на ступенях произошла словесная перепалка. Спор возник между теми, кто соглашался отступить шаг назад, и теми, кто был против этого.
Сейчас ситуация в целом спокойная. На площади так же находится примерно тысяча человек.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 июня, утром возле центрального входа в здание Верховной Рады начались акции шахтеров, чернобыльцев и ветеранов войны в Афганистане.
Позже участники акции протеста прорвались непосредственно к стенам здания на площади Конституции. Между митингующими и правоохранителями произошла потасовка.
Председатель Конфедерации свободных профсоюзов и председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что прорыв митингующих в парламент не планировался, но у людей «не выдержали нервы».
По его словам, участники митинга требуют проголосовать за ряд законопроектов, в частности, «шахтерский».