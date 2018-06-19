У людей "не выдержали нервы": глава профсоюза горняков объяснил прорыв митингующих в Раду

Волынец также отметил, что участники митинга требуют голосования за ряд законопроектов, в частности «шахтерский».

Глава Конфедерации свободных профсоюзов и председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец отмечает, что прорыв митингующих в парламент не планировался, но у людей «не выдержали нервы».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам в здании парламента.

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Отвечая на вопрос, был ли запланирован прорыв в парламент во время митинга, Волынец сказал: «это стихийно ... это не планировалось, но у людей не выдержали нервы, стали проявляться эмоции. Люди имеют право на свои эмоции, люди имеют право принимать участие в митинге. И, в конце концов, люди сдвинули ограждение и продвинулись к двери».

На уточнение, кто именно из участников митинга прорвался к двери парламента, он отметил, что не может сказать, кто именно это был.

Волынец также отметил, что участники митинга требуют голосования за ряд законопроектов, в частности «шахтерский».

По словам Волынца, непосредственно шахтеров на этой акции около 400.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 июня, утром у центрального входа в здание Верховной Рады начались акции шахтеров, чернобыльцев и ветеранов войны в Афганистане.

Позже участники акции протеста прорвались непосредственно к стенам здания на площади Конституции. Между митингующими и правоохранителями произошла потасовка.